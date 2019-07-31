Президент Бразилии отменил встречу с главой МИД Франции ради стрижки шок в Париже
Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил, что не провел встречу с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, так как посчитал, что есть дела поважнее, пишут французские СМИ.
Болсонару отметил, что не понимает, зачем Жан-Ив Ле Дриан приехал в Бразилию и участвовал во встречах с представителями неправительственных организаций, передает Интерфакс.
"Он приехал, чтобы какие вопросы обсуждать здесь с НПО? Как только речь заходит о НПО (переговорах иностранного официального лица с бразильскими НПО), это неизменно вызывает тревогу у любого наделенного разумом человека" – сказал Болсонару, комментируя визит французского министра в Бразилию.
На вопрос журналиста о том, стала ли встреча Ле Дриана с представителями НПО причиной отмены переговоров, Болсонару сказал: "У меня были другие дела".
Накануне французская газета "Монд" сообщала, что Болсонару вместо встречи с главой МИД Франции отправился к парикмахеру. Переговоры двух руководителей были запланированы на понедельник в Бразилии, однако бразильская сторона отменила встречу "из-за загруженного графика" президента. Между тем спустя несколько минут в соцсетях появилась видеозапись в режиме онлайн, на которой было показано, как парикмахер делает стрижку Болсонару.
Согласно сообщению "Монд", этот инцидент "заставил МИД Франции недоумевать" по поводу того, что Болсонару нашел время для стрижки, но не для встречи с Ле Дрианом.
Французские СМИ отмечают, что отмена встречи произошла на фоне возросшей напряженности в отношениях между Латинской Америкой и Парижем из-за разногласий по торговому соглашению между ЕС и странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).
В Бразилии Ле Дриан провел встречи с представителями ряда НПО, в частности - с защитниками природы. Также у него состоялись переговоры с бразильскими официальными лицами.