Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил, что не провел встречу с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, так как посчитал, что есть дела поважнее, пишут французские СМИ.

Болсонару отметил, что не понимает, зачем Жан-Ив Ле Дриан приехал в Бразилию и участвовал во встречах с представителями неправительственных организаций, передает Интерфакс.

"Он приехал, чтобы какие вопросы обсуждать здесь с НПО? Как только речь заходит о НПО (переговорах иностранного официального лица с бразильскими НПО), это неизменно вызывает тревогу у любого наделенного разумом человека" – сказал Болсонару, комментируя визит французского министра в Бразилию.