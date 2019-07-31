Одинокий японец идет с посудой и мешком в Баку видео
Жители казахстанского города Мангистау распространяют в Сети видео, на котором запечатлен молодой человек с тележкой по дороге из села Бейнеу в Актау.
Казахстанцев поразила его стойкость: он в одиночку идет вдоль дороги по жаре, сообщает региональное издание Lada.kz.
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Туриста из Японии пешком и с тележкой очевидцы встретили по дороге из Бейнеу в Актау. ⠀ Молодой японец Ruyozo Yamagami @ryuzoyamagami рассказал очевидцам, что направляется в Баку, что ещё планирует побывать Азербайджане, Иране и Туркмении. В тележке находится его нехитрый скарб: фотоаппарат, посуда, одежда, спальный мешок и продукты ⠀ Очевидцы разместили несколько видео с необычным туристом в соцсетях. После публикаций видео в соцсетях, казахстанцы японца узнают, помогают ему водой и провизией, а так же фотографируются с ним. ⠀ - Он голодный был, когда нас увидел с едой - обрадовался. Он на английском разговаривает и на русском "спасибо" знает, - рассказали очевидцы. ⠀ Попутчики обратились к жителям Мангистау с просьбой – не проходить мимо, а помогать ему едой и водой, и если есть возможность - подвозить его. ⠀ ⭕ Вопрос почему именно тележка, пока остаётся без ответа. Если вам посчастливится увидеть Ruyozo Yamagami, увидите спросите у него пожалуйста 🙏 ⠀ #Актау #Мангистау
Стало известно, что это турист из Японии, зовут его Рюзо Ямагами (Ryuzo Yamagami). Направляется он в Баку. Для этого ему предстоит дойти до Актау, чтобы в дальнейшем добраться на пароме в Баку.
В тележку, по словам японца, он сложил все необходимое: посуду, одежду, спальный мешок и продукты. Кроме этого, он взял свой фотоаппарат.
Многие водители помогают ему водой и продуктами. В ответ японец с удовольствием фотографируется с ними на память.
Кроме Азербайджана, японец планирует побывать в Иране и Туркменистане.