Казахстанцев поразила его стойкость: он в одиночку идет вдоль дороги по жаре, сообщает региональное издание Lada.kz.

Жители казахстанского города Мангистау распространяют в Сети видео, на котором запечатлен молодой человек с тележкой по дороге из села Бейнеу в Актау.

Стало известно, что это турист из Японии, зовут его Рюзо Ямагами (Ryuzo Yamagami). Направляется он в Баку. Для этого ему предстоит дойти до Актау, чтобы в дальнейшем добраться на пароме в Баку.

В тележку, по словам японца, он сложил все необходимое: посуду, одежду, спальный мешок и продукты. Кроме этого, он взял свой фотоаппарат.

Многие водители помогают ему водой и продуктами. В ответ японец с удовольствием фотографируется с ними на память.

Кроме Азербайджана, японец планирует побывать в Иране и Туркменистане.