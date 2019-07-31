Трамп: Северокорейские ракеты меня не беспокоят

Трамп отрицательно ответил на вопрос, обеспокоен ли он вероятным новым запуском КНДР: "Они малого радиуса, весьма стандартные".

При этом неясно, сколько снарядов было выпущено, пишет агентство. Отмечается, что пуск похож на тот, который произошел недавно с территории Корейского полуострова.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об «испытательных стрельбах из недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы», которые проходили под руководством главы КНДР Ким Чен Ына. Совет национальной безопасности Южной Кореи в связи с испытаниями провел экстренное совещание и выразил «серьезную озабоченность», назвав ракеты баллистическими.