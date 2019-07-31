Чиновники министерства здравоохранения Индии проводят масштабное расследование в штате Уттараханд, где был зафиксирован новый печальный феномен - за три месяца в 132 деревенских поселках официально не родилось ни одной девочки. Мальчики рождались исправно, 200 случаев, а вот девочек, повторимся, ни одной.

Впрочем, разгадка этого феномена хорошо известна - принудительные выкидыши или криминальные аборты, когда становится известно, что плод в утробе матери женского пола.

Причем, это не специфика именно штата Уттараханд - это проблема всей Индии. Исследование, проведенное в 2011 году британским медицинским журналом The Lancet, показало, что за последние три десятилетия в стране было принудительно прервано до 12 миллионов (прописью - двенадцати миллионов) беременностей, если плод был женского пола.

Более того, в Индии самое широкое распространение получила так называемая «постнатальная дискриминация по гендерному признаку», То есть новорожденный младенец-девочка преднамеренно не получает должного ухода. Итог - 239 000 девочек моложе пяти лет умирают в Индии каждый год.

Патриархальная культура Индии, руководство которой амбициозно заявляет о своей стране как одном из мировых лидеров в XXI веке, рассматривает девочек как пассив. Вырастет - необходимо приданое, стоимость которого для сельских жителей порой неподъемна. Выйдет замуж - уйдет в другую семью, в домашнем хозяйстве помощи от нее не дождешься. А если родители скончаются - погребальные обряды может совершать только сын.

Словом, никакого резона рожать девочек в «сверхдержаве третьего тысячелетия» нет, проще сделать аборт и совершить новое зачатие в надежде, что Шива пошлет мальчика. Ну или не обращать на родившуюся внимания - лишний рот, никакой пользы, умрет - переживать не будем, Рама в наказание дал - Рама взял.