Даты и время следующих матчей «Карабаха» и «Нефтчи» в Европе

Уже 6 августа агдамская команда в Лиге чемпионов сыграет в Никосии против кипрского АПОЭЛ. Матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.

В 3-й квалификационный раунд еврокубков пробились два азербайджанских клуба – « Карабах » и «Нефтчи».

Ответная встреча стартует 13 августа в 20:30 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, куда «Карабах» вернется после двух игр на «Далга Арене».

Чемпион Азербайджана не играл на Республиканском стадионе из-за того, что арена была задействована для легкоатлетических соревнований Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

«Нефтчи» первый матч с израильской «Бней Йегудой» проведет дома. Матч состоится 8 августа на «Бакселл Арене». Ответная игра 15-го числа в Тель-Авиве. Обе встречи стартуют в 21:00 по бакинскому времени.