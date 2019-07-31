Твит Трампа ударил по нефти и рублю

Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайские товары, которое он опубликовал на своей странице в твиттер, привело к крупнейшему с 2016 года процентному спаду нефти, а вслед за ней и российского рубля.

Как передает Reuters, нефть марки Brent подешевела на Межконтинентальной бирже на 7,7% за несколько часов. Нефть марки WTI перед закрытием упала в цене еще сильнее — на $4,63 (7,9%), до $53,95 за баррель. Ранее в течение торгов марка достигла «дна» в $53,59 за баррель.

Твит Трампа вызвал и снижение курса рубля — за вечер доллар на Московской бирже подорожал на 70 копеек — до 64,32 рубля, курс евро — на 83 копейки, до 71,33 рубля, пишет «Фонтанка.ру».

Вечером 1 августа Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые 10-процентные пошлины на товары, импортируемые из Китая. Предыдущее повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью 200 млрд долларов в год вступило в силу 10 мая.