Еще 32 соперника для «Нефтчи» и «Карабаха» Весь список
Азербайджанские футбольные клубы «Карабах» и «Нефтчи» еще даже не начали подготовку к матчам 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а уже в понедельник, 5 августа, станут известны их возможные соперники в 4-м раунде или, как он официально называется, в раунде плей-офф.
Ни «Карабах», ни «Нефтчи» не будут «сеяными» в ходе жеребьевки, а значит, скорее всего, получат в соперники более рейтинговые команды.
«Карабах», если пройдет АПОЭЛ (матчи с киприотами запланированы на 6 и 13 августа), сыграет с одним из победителей следующих четырех пар:
ПАОК (Греция) – «Аякс» (Голландия)
«Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия)
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия).
«Нефтчи», если одолеет израильскую «Бней Йегуду» (игры пройдут 8 и 15 августа), может достаться сильнейшая команда в одной из 12 пар:
«Хеугесунн» (Норвегия) – ПСВ (Голландия)
«Спарта» (Чехия) – «Трабзонспор» (Турция)
«Ройал Антверп» (Бельгия) – «Виктория» (Чехия)
«Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия)
АЕК (Кипр) – «Гент» (Бельгия)
«Легия» (Польша) – «Атромитос» (Греция)
«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Айнтрахт» (Германия)
«Стяуа» (Румыния) – «Млада Болеслав» (Чехия)
«Фейеноорд» (Голландия) – «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
«Люцерн» (Швейцария) – «Эспаньол» (Испания)
«Мальме» (Швеция) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Партизан» (Сербия) – «Малатьяспор» (Турция).
Также среди «сеяных» есть пара «Пюник» (Армения) – «Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия). Армянская команда во время жеребьевки окажется среди привилегированных благодаря высокому рейтингу англичан. Эта пара из-за присутствия в ней армян ни при каких обстоятельствах соперником дуэта «Нефтчи» - «Бней Йегуда» не станет.