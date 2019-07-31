Азербайджанские футбольные клубы «Карабах» и «Нефтчи» еще даже не начали подготовку к матчам 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а уже в понедельник, 5 августа, станут известны их возможные соперники в 4-м раунде или, как он официально называется, в раунде плей-офф.

Ни «Карабах», ни «Нефтчи» не будут «сеяными» в ходе жеребьевки, а значит, скорее всего, получат в соперники более рейтинговые команды.

«Карабах», если пройдет АПОЭЛ (матчи с киприотами запланированы на 6 и 13 августа), сыграет с одним из победителей следующих четырех пар:

ПАОК (Греция) – «Аякс» (Голландия)

«Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия)

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания)

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия).