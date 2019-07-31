Трамп и Госдеп отказались комментировать ликвидацию сына бен Ладена

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос о причастности властей США к ликвидации Хамзы бен Ладена, сына уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, отметив, однако, что тот представлял серьезную угрозу для США. Об этом американский лидер сказал во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома, сообщает ТАСС.

"Я не могу комментировать это, но он представлял серьезную угрозу для нашей страны. Он говорил очень плохие вещи о нашей стране. Делайте выводы по этому поводу сами", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о причастности властей США к ликвидации сына бен Ладена, добавив: "Он представлял большую угрозу для нашей страны, а этого делать нельзя".

Координатор Госдепартамента по борьбе с терроризмом Натан Сейлс также заявил, что официальный Вашингтон не будет комментировать информацию о смерти сына Усамы бен Ладена.

"Мы знакомы с сообщениями об этом. Мы не комментируем это, так как речь идет о вопросе, связанном с разведкой", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее газета The New York Times сообщала, официальные лица США полагают, что Хамза бен Ладен был ликвидирован в результате некой операции, которая была проведена в последние два года при администрации Трампа, при этом конкретная дата не уточняется. Определенную роль в ней, согласно этим данным, сыграла разведка США.