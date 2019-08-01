После уверенной победы над тульским «Арсеналом» со счетом 3:0 и выходом в 3-й раунд Лиги Европы в официальном твиттере «Нефтчи» появилась «подколка» в адрес не только российского клуба, но и его знаменитого лондонского тезки.

Обращаясь к тульской команде, бакинский клуб написал такой твит: «Не расстраивайтесь. Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в этом году в Баку».

Тут, как вы, наверное, поняли, «Нефтчи» напоминает о майском финале Лиги Европы, в котором лондонский «Арсенал» был разгромлен в Баку земляками из «Челси» - 1:4.