Вместе с тем, Армения не оставляет попыток переселить армянские семьи в районы, в которых никогда не жили армяне. Переселенные семьи создали село Ухтасар и теперь жалуются на невыносимые условия жизни. По их словам, в 2001 год они поверили обещаниям руководства Армении и поехали в Карабах , но с тех пор никто не интересуется их положением.

Информационный портал «Кавказский узел» подготовил репортаж о судьбе 66 армянских семей, которые в 2000 году были переселены из Армении в оккупированный Агдамский район. Из репортажа становится понятно, что программа по незаконному переселению семей на оккупированные территории Азербайджана потерпела фиаско из-за нехватки денег.

Вардтитер и Артур Саргсян переехали в Ухтасар из Армении 2001 году. По словам Вардтитер Саргсян, в селе Ухтасар хорошие условия для жизни, "но нет воды, чтоб это хорошее стало действительно хорошим". Для того, чтобы обосноваться здесь, они с мужем вложили много труда. "Создали хозяйство, сад с фруктовыми деревьями и виноградом... Мы ничего не требуем, только воду", - сказала Вардтитер корреспонденту "Кавказского узла". Она рассказала, что питьевой воды едва хватает, а с оросительной - настоящая проблема. Из-за ее отсутствия некоторые овощи приходится приобретать на рынке с машин из города, сказала она. «Мы покупаем помидоры, но если бы была вода, у нас в огороде они бы росли», - сказала Вардтитер.

«Нужна оросительная вода, чтоб человек мог развивать свое хозяйство. Даже если он будет обрабатывать только участок у своего дома, то вместе с остальным имеющимся у него хозяйством сможет обеспечить себе годовой доход», - сказал глава семьи.

Жительница села Алвард Месропян рассказала, что в 2002 году сепаратистское "правительство НКР" пригласило ее мужа с семьей поднимать село Ухтасар.

"Муж... много сделал для села. Но в 2014 году у него случился инсульт, и ему пришлось отойти от дел. В итоге о нас забыли", - рассказала она.

Месропян рассказала, что раньше на полях были одни сорняки. "Мы жили, работали, чтобы село восстановилось. Я не хочу финансовой помощи, я хочу, чтоб хотя бы... в год один раз вспомнили о человеке», - сказала Месропян.

Она рассказала, что их жилье требует ремонта: полы гнилые, стены потрескались, двор в плохом состоянии. Дом дочери, которая является матерью-одиночкой, недостроен, посетовала Месропян.

«Мы обращались к властям, чтоб нам помогли. Была комиссия, мы все показали и рассказали, предложили помочь нам достроить дом дочери, чтобы мы все переехали туда, а этот дом оставили. Но нам не идут на встречу», - посетовала она.

Саайкануш Акопян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что переехала с семьей в Ухтасар в 2002 году, им предоставили типовое жилье. По ее словам, "в прошлом году пришла специальная комиссия из Армении, которая обследовала дом и пришла к заключению, что он аварийный и сейсмически неустойчив".

«Обратились к властям... пришла специальная комиссия из сейсмической службы. Обследовали дом, сфотографировали. Мы заплатили 50 тысяч драмов (порядка 105 долларов), нам дали заключение. Этот документ мы предоставили руководителю администрации района. Ждем реакции по сей день», - рассказала она

Акопян рассказала, что ее семье по госпрограмме выделили тонну цемента. «Хотели отремонтировать этот дом, но его невозможно восстановить. Рядом сделали пристройку, пока там живем... Нам должны построить новый дом, потому, что этот невозможно отремонтировать, и грунт под ним неустойчив», - отметила она.

Глава общины Ухтасар Манвел Петросян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Ухтасаре 50 жилых дома, из них 44 построены по государственной программе по переселению и переданы приехавшим сюда жителям Армении с 2001 по 2005 год, остальные шесть домов построили сами переселенцы. По его словам, на сегодня 24 семьи нуждаются в жилье.

Петросян отметил, что во время переселения со стороны правительства семьям выделили транспорт для перевозки вещей, предоставили построенные по типовому проекту дома, выделили земельные угодья и дали возможность воспользоваться беспроцентной ссудой. "С прошлого года жители Ухтасара были включены в государственную программу по предоставлению стройматериалов для ремонта жилья. Стройматериалы уже получили девять семей, в этом году получат еще 20», - сказал руководитель общины.

По его словам, все дома в селе нуждаются в частичном или капитальном ремонте. "Эти дома были не очень высокого качества изначально, потому уже несколько лет люди своими силами восстанавливают свое жилье", - сказал он. Однако есть и такие семьи, не могут себе позволить отремонтировать целый дом.