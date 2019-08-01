Согласно утвержденному министром обороны годовому плану, группа офицеров во главе с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Керимом Велиевым и командование воинского объединения посетили подразделения, расположенные в высокогорной местности и в суровых климатических условиях, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе посещения были проверены качество подготовительных работ к зиме, обеспечение и оснащение личного состава в соответствии с нормами зимнего периода.

Поинтересовавшись боевой и морально-психологической подготовкой военнослужащих, их социально-бытовыми условиями, заместитель министра довел до должностных лиц требования Министра обороны в связи с более качественной организацией соответствующей службы и дал конкретные указания.