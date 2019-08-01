Медведев на Курилах ответил Японии: Это наша земля

Власти РФ не беспокоят протесты Токио из-за визитов российских чиновников на Курилы. Так прокомментировал премьер-министр России Дмитрий Медведев заявления Японии относительно его визита, передает РИА Новости.

«Это наша земля», — сказал Медведев о Курилах, напомнив, что острова являются субъектом РФ и входят в Сахалинскую область. Российские госслужащие ездят на Курилы и в любую другую часть страны без «согласования» с какими бы то ни было странами, добавил Медведев. Он подчеркнул, что Россия при этом готова развивать дружеские связи с другими странами. Однако, чем больше будет «возмущений», тем больше будет поводов ездить на Курилы. «Чем мы, естественно, и будем заниматься», — заключил российский премьер.

Напомним, ранее в Токио выразили протест визиту Медведева на Итуруп, заявив, что это «уязвляет чувства японских граждан». Вопрос территориальной принадлежности Курил не решен между Россией и Японией с середины прошлого века, из-за этого между странами так и не подписан мирный договор.