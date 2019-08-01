Массовое отравление в Шабране: госпитализированы 15 человек

В Шабранском районе произошло массовое отравление людей. Сначала в Центральную районную больницу с диагнозом "пищевое отравление" были доставлены 9 человек.

Вскоре привезли еще шестерых. Сообщается, что все они были родственниками, принимавшими участие на дне рождения.

Данную информацию haqqin.az подтвердил и глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

«В настоящее время в больнице находится 15 человек. Все они приходятся близкими родственниками», - сказал он.

Всем пострадавшим промыли желудки, угрозы их жизни нет. Предполагается, что причиной отравления стали торт или арбуз.