Шэн Сию для haqqin.az 11:51

Очередной раунд торговых переговоров между США и КНР 31 июля в Шанхае не принес результатов. А вечером 1 августа Дональд Трамп заявил о готовности ввести с 1 сентября новые 10-процентные пошлины на товары, импортируемые из Китая. Предыдущее повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью 200 миллиардов долларов в год вступило в силу 10 мая нынешнего года. Единственное, что подписали в Шанхае американские представители - регистрационные карточки постояльцев в роскошном отеле Hyatt on the Bund. А все, чего им удалось добиться от китайской делегации - это устные заявления об увеличении закупок американской сельскохозяйственной продукции Китаем, но с принципиальной оговоркой: «в соответствии со внутренними потребностями КНР и с учетом выгодных условий, которые американская сторона предложит для этих закупок».

Естественно, что столь уклончивая позиция вызвала раздражение Дональда Трампа, который написал по этому поводу в Твиттере, что Китай, вопреки обещаниям, не предпринял никаких шагов в направлении дополнительных закупок сельскохозяйственной продукции. «Кроме того», - добавляя драматической нотки, пожаловался американский президент, - «мой друг, председатель Си сказал, что он прекратит продажу фентанила в Соединенные Штаты - этого не произошло, и многие американцы продолжают умирать!» Впрочем, и американская, и китайская стороны поспешили заверить остальной мир, что ничего особо трагичного на переговорах не произошло, они обязательно будут продолжены уже в самое ближайшее время. «Мы с нетерпением ждем продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющей торговой сделке и считаем, что будущее между нашими двумя странами будет очень ярким!», - оттвитил Трамп. С чем полностью согласился и «рупор» китайской компартии, информационное агентство Синьхуа: «Обе стороны провели откровенный, высокоэффективный и конструктивный обмен мнениями по основным вопросам в экономической и торговой областях, представляющим общий интерес». Удивляться такому послевкусию по итогам встречи в Шанхае, после которой стороны даже не вышли к прессе, совершенно не стоит. Изменения атмосферы на американо-китайских переговоров уже долгое время сильно напоминают температурный лист больного лихорадкой - вверх-вниз крутыми пиками, то прогресс, то катастрофа, были прерваны в мае, но возобновились уже через два месяца, после объятий Трампа и Си Цзиньпина в Осаке. И ничего странного в этом нет, поскольку торговая война между США и Китаем - она вообще не про тарифы, не про ликвидацию дисбаланса во внешнеторговом обороте, и вот это все. Она - про сдерживание экономического развития КНР, про срыв государственной программы Пекина ««Made in China-2025», которая позволит Китаю догнать Запад в 10-ти ключевых высокотехнологичных отраслях: от робототехники до фармацевтики и чистой энергетики.

Ключ к пониманию действий Белого дома в этой ситуации - слова Дональда Трампа, сказанные им еще в ходе избирательной кампании: «США больше не могут терпеть потерю наших технологий и интеллектуальной собственности из-за несправедливой торговой политики Пекина. Мы обладаем большим количеством секретов, а Китай и другие страны крадут эти секреты. Мы будем защищать эти секреты, потому что они – достояние нашей страны». Причем, не только достояние, но и глобальное лидерство в технологической сфере, фактическая монополия на продажу патентов и лицензий, рабочие места и возвращение в США гигантов-производителей электроники. И, естественно, существенное ослабление конкурента, принуждение его к отказу от «недобросовестной конкуренции» в форме государственного субсидирования китайских корпораций, а также навязывание ему той политики в сфере прав на интеллектуальную собственность, которая наиболее выгодна США. Для Пекина уступить требованиям Вашингтона в этих областях означает пересечь красные линии, после чего со всеми планами руководства КНР в отношении развития страны в XXI веке можно будет смело распрощаться. Поэтому оно и избрало привычную тактику «жертвовать малым, не отступать в большом». США хотят, чтобы мы покупали больше сельскохозяйственной продукции? Нет вопросов, мы готовы, но только в обмен на то, что американцы разрешат продажу компонентов китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei. Вашингтон стремиться к ликвидации дисбаланса во внешней торговле с КНР? Уступим, стиснем зубы, но не будем слишком упорствовать. При том условии, что и администрация США свернет кампанию «красной истерии» - тотальному ограничению доступа Китая к своим научным и технологическим разработкам.