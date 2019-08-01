Легендарный Овечкин о создании азербайджанского хоккейного клуба

В Континентальной хоккейной лиге (открытая международная хоккейная лига, объединяющая клубы из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии и Финлянди) в обозримом будущем может появиться клуб из Азербайджана, сообщает News.ru со ссылкой на российского форварда хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Да, Азербайджан может быть представлен в КХЛ. В следующем году у меня запланирован визит в эту страну, я знаю, что там всерьез занимаются развитием хоккея. Поэтому в ближайшее время мы можем увидеть азербайджанскую команду на хорошем европейском уровне», — передает слова Овечкина корреспондент издания.