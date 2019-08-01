Внучка Кеннеди скончалась от передозировки
Внучка экс-генпрокурора США Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди, Сирша Кеннеди Хилл умерла в результате передозировки наркотиков. Об этом сообщает The New York Times.
22-летняя девушка скончалась в семейном особняке в штате Массачусетс. Ранее она страдала от депрессии.
«Наши сердца разбиты после потери нашей любимой Сирши», — заявили родственники погибшей. Сообщается, что полиция начала расследование случившегося.
Сирша Кеннеди была единственным ребенком Кортни Кеннеди Хилл - дочери Роберта Кеннеди и его супруги Этель Кеннеди - и Пола Майкла Хилла.
Роберт Кеннеди (1925-1968) был третьим из четырех сыновей семейства Кеннеди. Занимал с 1961 по 1964 годы по назначению своего старшего брата - президента США Джона Кеннеди (1917-1963) - пост генпрокурора США. Скончался 6 июня 1968 года после смертельного огнестрельного ранения в результате покушения, совершенного днем ранее.