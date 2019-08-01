Пашинян собирает народ в центре Ханкенди

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа, в 19։00, выступит на площади «Возрождения» в Ханкенди. Об этом он заявил в ходе прямого эфира в Facebook.

Он особо пригласил карабахцев прийти на площадь, чтобы, по его словам, глядя им в глаза, представить свою политическую повестку и видение будущего.

Пашинян напомнил, что 6 августа состоится церемония открытия Всеармянских игр в Ханкенди (Степанакерте), где соберутся армяне со всего мира. По его убеждению, это хорошая возможность обсудить вызовы, стоящие перед армянами, а также вопросы национального единства, правильного использования потенциала народа.

"Наша цель — зафиксировать национальное единство и сделать выводы из этого. Так что, жду всех вас", - заключил он.