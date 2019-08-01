Россия расторгла ракетный договор с США

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено с сегодняшнего дня по инициативе США, говорится в сообщении МИД РФ, передает РИА Новости.

"Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале этого года, сославшись на якобы имеющие место нарушения со стороны России. Москва, у которой тоже есть претензии к выполнению договора со стороны США, поступила зеркально.