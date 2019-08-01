Пекин готовит ответ Вашингтону

Пекин готов к ответным мерам против анонсированных накануне пошлин США на китайскую продукцию, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

По словам представителя китайского МИД, если США повысят пошлины, то китайская сторона предпримет ответные меры.

"Думаю, Соединенные Штаты должны хорошенько подумать перед тем, как предпринимать такие шаги, поскольку им придется столкнуться с плачевными последствиями своих действий", - сказала она, добавив, что Пекин может отреагировать на усиливающееся давление, и Вашингтон "будет нести ответственность" за эскалацию торговых войн, передает ТАСС.

Напомним, накануне американский лидер заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.