На улице Р.Рустамова произошла цепная авария. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, автомобиль парки «Опель» столкнулся с другой легковушкой и вылетел на встречную полосу.

На встречной полосе автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, курсирующим по маршруту №49. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

По факту ведется расследование.

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На улице Рустамова в Сабунчинском районе легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

Как стало известно haqqin.az, в результате аварии погиб один человек, двое тяжело ранены.

Раненые доставлены в городскую больницу №3.

Их состояние оценивается как средней тяжести.