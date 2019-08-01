В Баку легковушка столкнулась с автобусом Есть жертвы, обновлено
На улице Р.Рустамова произошла цепная авария. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, автомобиль парки «Опель» столкнулся с другой легковушкой и вылетел на встречную полосу.
На встречной полосе автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, курсирующим по маршруту №49. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.
По факту ведется расследование.
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На улице Рустамова в Сабунчинском районе легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.
Как стало известно haqqin.az, в результате аварии погиб один человек, двое тяжело ранены.
Раненые доставлены в городскую больницу №3.
Их состояние оценивается как средней тяжести.