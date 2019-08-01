Асад и оппозиция договорились о перемирии

Делегация сирийской оппозиции в ходе переговоров в Нур-Султане согласилась на перемирие под Идлибом, заявил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш, сообщает ТАСС.

Ранее сирийское телевидение сообщало, что правительство согласилось на прекращение огня в Идлибе при условии выполнения сочинских договоренностей — боевики должны отойти на 20 километров от демилитаризованной зоны и вывести оттуда тяжелую артиллерию.

«Достигнута договоренность о перемирии. Понятно, что под Идлибом остаются террористы, которые не будут его соблюдать, но сирийская оппозиция, которая присутствует здесь, на перемирие согласилась», — сказал Мукаш, добавив, что для окончательного согласования всех кандидатур в сирийский конституционный комитет, возможно, потребуется проведение дополнительных встреч в Нур-Султане.

Ожидается, что до конца года там пройдут еще две-три встречи по Сирии.