Трамп обвалил российский рынок

Фондовый рынок России открылся сегодня существенным снижением индексов из-за падения мировых фондовых площадок и цен на нефть. Произошло это на фоне эскалации торгового противостояния США и Китая, а также введения Вашингтоном новых санкций в отношении Москвы в связи с «делом Скрипалей». Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, пишет Лента.ру.

На открытии биржи в 10:00 мск индексы Мосбиржи и РТС за минуту потеряли 1,2-2 процента. Затем оба индекса упали еще сильнее. Рубль дешевеет к доллару и евро. Стоимость американской валюты увеличилась на 0,63 процента — до 64,75 рубля (+38 копеек), стоимость европейской — на 0,71 процента, до 71,84 рубля (+50 копеек).

Накануне заявление Трампа о намерении ввести дополнительные пошлины в отношении китайского импорта обрушили цены на нефть. Октябрьские фьючерсы на Brent 1 августа опускались в цене почти на семь процентов, до 60,21 доллара. Стоимость барреля WTI с поставкой в сентябре опускалась более чем на семь процентов, до 53,66 доллара за баррель. В течение ночи цены немного скорректировались.

Сегодня же стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за применения вещества «Новичок» в британском Солсбери. Они были подготовлены еще в марте, но американский президент откладывал подписание документа.