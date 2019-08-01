Граждане в возрасте от 25 до 29 лет составляют 9,4% населения Азербайджана и 8,9% - в Армении. Об этом свидетельствуют данные Евростата, которые приводит издание The MDS.

Согласно информации, это самые высокие показатели среди европейских стран. За последние 10 лет этот показатель в Азербайджане вырос — было 9,1%, в Армении же несколько снизился — с 9%.

Третье место по «молодости» у Кипра — 8,5%.

Среднеевропейский показатель в настоящее время 6,2%, в 2010 году было 6,6%. Больше других стран «постарела» Турция. Если десятилетие назад доля живущих в этой стране граждан в возрасте от 25 до 29 лет составляла 9%, то теперь этот показатель снизился до 7,7%.