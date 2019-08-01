Социальный проект МБА получил международную награду

Узнать больше об International CSR Excellence Award можно по ссылке: https://csrawards.co.uk

Целью международной премии International CSR Excellence Award является поддержка проектов социальной ответственности ведущих бизнес-организаций, работающих в разных странах мира, с целью вдохновения их к реализации проектов на благо общества в областях, не входящих в сферу их деятельности.

В этом году лауреатами международной премии International CSR Excellence Award стали британская газораспределительная сеть Northern Gas Networks, British Gas, Morgan Sindall, McGee, арабская Saudi Aravco, швейцарская IWC Schaffhausen и другие. В предыдущие годы награды удостаивались такие компании, как Coca-Cola, Shell, Warner Bros и Turkcell.

Проекты корпоративной социальной ответственности играют важную роль в деятельности МБА. В последние годы банк вместе со своими партнерами активно реализовывал ряд интересных проектов с целью повышения финансовой грамотности, продвижения наших исторических и культурных ценностей, содействия индивидуальному развитию и занятости молодежи, поддержания стартапов и в других областях. Некоторые из этих проектов все еще продолжаются.

Проект Kitabı dinlə нацелен на создание электронных ресурсов на родном языке и поддержку активной интеграции в общество молодых людей с ограниченными физическими возможностями. В рамках проекта был выпущен ряд аудиокниг на азербайджанском языке, которые доступны на портале www.kitabidinle.az. Книги с этого портала можно скачать или слушать онлайн.

Проект Kitabı dinlə также стал одним из победителей первого общереспубликанского конкурса проектов корпоративной социальной ответственности, проводимого Национальной конфедерацией предпринимателей Азербайджана. Банк получил национальную награду в номинации «Проект года по обеспечению инклюзивности образования».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.