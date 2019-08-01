Синоптики о погоде на завтра
В субботу на территории Азербайджана прогнозируется жаркая погода, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром на полуострове местами возможны кратковременные дожди. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 22-25, днем 29-32 градуса. В столице ночью 22-24, днем воздух прогреется до 32 градусов.
Атмосферное давление - 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-75%, днем 40-45%.
На пляжах Апшерона также прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-26 градусов.
В регионах республики местами ожидаются дожди, возможны ливни, грозы, град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.
Прогнозируемый на 3 августа на Апшероне ветер хазри будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.