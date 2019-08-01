В России террористы готовили нападение на воинскую часть

Сотрудники ФСБ России по Владимирской области совместно с коллегами из Рязанской области задержали участников террористической ячейки, планировавших нападение на одну из воинских частей, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу владимирского управления.

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами. Он также задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Сколько человек входило в ячейку, и какой идеологии они придерживались, не сообщается.