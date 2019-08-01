На прошедшем недавно совещании, связанном с социально-экономической сферой, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение состоянием экономики страны. « Задачи, поставленные нами перед собой в начале года, исполняются, наша страна уверенно развивается, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Общая экономическая ситуация очень позитивная, что отражают и цифры», - сказал глава государства.

Мы привыкли к объективным оценкам президента страны и никогда не пытались даже усомниться в его словах. Но обычно глава государства, отмечая достижения, не забывает подчеркивать и недостатки в той или иной сфере экономики. А тут – сплошной позитив, что однозначно свидетельствует об уверенном развитии экономики страны. Во всяком случае, в течение первой половины текущего года.

Действительно, за шесть месяцев нынешнего года экономика страны в целом выросла на 2,4%, а ненефтяной сектор – на 3,2%. И самый отрадный показатель, как отметил президент Алиев, связан с ненефтяной промышленностью. Рост здесь составляет 15,7%, что свидетельствует о том, что в последние годы проводимая им политика индустриализации дает прекрасные результаты. Ненефтяной сектор промышленности продвигается рекордными шагами. Он, в принципе, и в прошлые годы рос достаточно высокими темпами, но в последние месяцы этот рост особенно ощутим. Конечно, в этой области достаточно велика роль крупных предприятий, сданных в эксплуатацию в нынешнем году. Как известно, введены в строй такие крупные предприятия, как карбамидный завод, завод «SOCAR-Polymer», объем производства которых достаточно велик. В то же время предпринимаются необходимые шаги для развития малого и среднего предпринимательства. И не случайно глава государства отметил как очень отрадный факт почти 16-процентный рост ненефтяной промышленности за шесть месяцев.

Наряду с промышленностью рекордные показатели достигнуты и в сельском хозяйстве. За шесть месяцев с начала нынешнего года сельское хозяйство увеличилось на 13%. Это произошло в основном за счет растениеводства, где рост составил целых 25%. Президент нашел этому простое объяснение - вложенные инвестиции, проводимые реформы, выданные субсидии, научный подход к сельскому хозяйству дают результаты. И он выразил уверенность, что в предстоящие годы сельское хозяйство будет устойчиво развиваться и послужит таким образом увеличению как занятости и продовольственной безопасности страны, так и сельскохозяйственного экспорта.

И верно, если выбрано нужное направление, то цель достигается легко и быстро. Достаточно вырос и торговый оборот страны – на более чем 20%. При этом ненефтяной экспорт увеличился на 15%. Не хуже выглядят и другие показатели. Так, за шесть месяцев в экономику страны вложено более 6 млрд долларов инвестиций. Значительная часть их вложена в ненефтяной сектор. Инфляция составляет всего 2,5%. Это тоже хороший показатель. Доходы населения увеличились на 6,6%. Бюджетные поступления по линии Министерства налогов, Государственного таможенного комитета выросли на более чем на 440 млн манатов, то есть они собраны сверх плана, что также служит проявлением проводимых реформ.

«Словом, все экономические показатели дают основание сказать, что мы развиваемся в правильном направлении и выполняем все стоящие перед нами задачи». Так, вкратце резюмировал достижения экономики Азербайджана в первой половине текущего года. Но такая оценка была бы неполной без уточнения адреса, по которому были направлены сотни миллионов дополнительных денег, которые заработала страна благодаря гармоничному развитию своей экономики. И президент этот адрес указал.

По его словам, в начале нынешнего года был утвержден очень большой социальный пакет, и эти социальные инициативы охватывают более 4 млн человек. Были предприняты очень важные шаги – значительно увеличены минимальная заработная плата, минимальная пенсия. В первый раз на 40%, во второй – также на 40%. И если первое повышение население уже ощутило, то вторая доплата будет выплачиваться уже с сентября. Почти вдвое повышена минимальная заработная плата – со 130 до 250 манатов. А минимальная пенсия доведена со 116 до 200 манатов. Это тоже существенный рост, что, конечно, требует крупных финансовых средств. Можно сказать, весь объем дополнительных доходов мы направляем в социальную сферу, так как это приоритетная для нас сфера, она всегда находилась в центре внимания, так обстоит дело и сегодня.

Да, благосостояние граждан Азербайджана, их уровень жизни всегда находятся в центре внимания главы государства, и он по возможности решает данные вопросы. Конечно, для осуществления этого социального пакета требуются крупные финансовые средства. Можно добавить сюда и социальные пособия, которые увеличены почти вдвое. На 50% увеличено пособие, выплачиваемое вынужденным переселенцам, нашел решение вопрос, связанный с проблемными кредитами, были выдвинуты другие социальные инициативы, что еще раз свидетельствует о социальной направленности политики президента и его команды. Улучшение социального положения граждан и есть основная задача этой правящей команды.