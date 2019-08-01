В жизни нередко происходят случайности, которые мы называем стечением обстоятельств. Иногда это радует, но бывает и иначе. Вот и накануне в СМИ прошли почти одновременно две противоречащие друг другу информации. С одной стороны, президент Ильхам Алиев считает необходимым увеличение числа безналичных операций в Азербайджане. А с другой, Центробанк выступил с заявлением о многократном росте этих самых безналичных операций. Такой подход к одному и тому же факту не прошел мимо внимания haqqin . az .

Рассмотрим все по порядку. Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам социально-экономической сферы, открыто призвал увеличить число безналичных операций в стране. «По имеющейся у меня информации безналичные расчеты в Азербайджане находятся на низком уровне. В этом направлении должны быть предприняты серьезные шаги. Мы должны постараться увеличить объем безналичных операций и количество POS терминалов, число которых не растет», - отметил глава государства. Он подчеркнул, что низкий уровень безналичных расчетов «подпитывает» теневую экономику, борьба с которой является одной из основных задач.

К такой критике подвели президента озвученные на совещании данные о серьезных шагах по борьбе с теневой экономикой, которые проводятся в стране. Достаточно отметить, что лишь за короткий срок заключено более 100 тыс. трудовых контрактов с лицами, ранее работающими нелегально. Для масштабов Азербайджана это действительно высокое достижение. Трудно даже представить себе, что сотня тысяч работающих выведены «из тени» со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Но на этом фоне глава государства подчеркнул, что низкий уровень безналичных операций недопустим. И поручил провести анализ данного вопроса и предпринять серьезные шаги в этом направлении.

Центробанк же отрапортовал, что по итогам первого полугодия количество банковских карт превысило 7 млн штук, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 14,7%. B том числе количество бесконтактных карт выросло в 2,4 раза, составив 998 тыс. штук, а количество операций по бесконтактным картам выросло в 4,6 раз. Но дело не только в росте количества банковских карт, возрос и объем операций с платежными картами, который в масштабах страны составил 9 млрд 532 млн манатов. А это на 24% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Вес безналичных расчетов при операциях с платежными картами составил 20%, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель равнялся 16%.

Помнится, несколько ранее глава Центробанка Эльман Рустамов только мечтал о цифре в 20% - настолько низок был в стране удельный вес безналичных расчетов. Казалось бы, желаемый уровень достигнут, чему можно только радоваться. Но параллельно озвученная президентом страны критика дает основание серьезно задуматься о сути таких отчетов Центробанка. Ведь глава государства лучше, чем кто либо другой, информирован об уровне безналичных расчетов. Призывая каждый раз увеличить этот показатель, Ильхам Алиев дает ясно понять, что этот вопрос он держит в центре внимания.