Минэкологии о кишечной палочке на пляжах

Министерство экологии и природных ресурсов провело мониторинги морской воды на территории, начиная с Яламы и до Астары, говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, во всех образцах содержание кишечной палочки в несколько раз превышает норму. Установлено, что все объекты отдыха и общепита без очистки сбрасывают сточные воды в Каспийское море. Этим объектам направлены письма с предупреждением.

Также микробиологические показатели оказались выше нормы и в образцах морской воды в районе пляжей в Набрани, Новханы, Шихово, Сахиль, Тюркана, Говсана.