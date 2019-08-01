Трамп запретил одалживать России деньги

Второй пакет санкций США в отношении России в связи с «делом Скрипалей» включает две ограничительные меры, пишет The New York Times со ссылкой на документ.

Согласно информации, первая мера предполагает запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству. Исключением могут стать только ссуды, которые берутся для покупки продовольствия. Вторая мера подразумевает блокировку финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов, передает Лента.ру.

Ранее стало известно, что Госдеп и Минфин США подготовили пакет санкций еще в конце марта, но президент Дональд Трамп откладывал подписание документа. По данным Politico, он специально заморозил второй раунд санкций, поскольку не хотел противодействовать российскому лидеру Владимиру Путину.