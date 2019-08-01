Раненого азербайджанского пограничника прооперировали фото
Успешно завершилась операция, проведенная над военнослужащим, раненным в ходе предотвращения вражеской провокации на пограничных боевых позициях на линии соприкосновения войск на азербайджано-армянской государственной границе.
Как сообщили haqqin.az в пресс-центре Госпогранслужбы, в настоящее время состояние военного удовлетворительное.
Заместитель начальника ГПС, командующий Погранвойсками генерал-лейтенант Аскер Халилов навестил военнослужащего, ознакомился с его постоперационным состоянием.
Генерал-лейтенант А.Халилов встретился в военном госпитале с родителями военнослужащего, выразил им благодарность от имени руководства Госпогранслужбы за воспитание сына в духе преданности государству, патриотизма и ненависти к врагу. А.Халилов заверил родителей военнослужащего, что будут приняты все необходимые меры для скорейшего выздоровления их сына.