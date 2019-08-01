Разгромив вчера тульский «Арсенал» (3:0), «Нефтчи» записал в свой актив не только выход в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, но и несколько интересных с точки зрения статистики достижений.

Начнем с того, что «Нефтчи» стал первой азербайджанской командой, которой удалось обыграть российский клуб в еврокубках. До игр с «Арсеналом» азербайджанские клубные команды в шести матчах против россиян лишь раз сыграли вничью и пять раз проиграли. Понятно, что «Нефтчи» стал также первым клубом в Азербайджане, который смог выбить из еврокубков представителя России.

По итогам прошлого сезона Россия заняла в таблице коэффициентов УЕФА 6-е место. Ранее азербайджанскому клубу лишь раз удавалось оставить за бортом евротурнира команду из страны со столь высоким рейтингом. В Лиге Европы-2016/17 это сделала «Габала», одолевшая по сумме двух матчей французский «Лилль» (1:1, 1:0). Франция тогда также занимала 6-е место в рейтинге УЕФА.

За два раунда в Лиге Европы «Нефтчи» забил в ворота молдавской «Сперанцы» (6:0, 3:0) и «Арсенала» (1:0, 3:0) 13 голов. Никогда ранее азербайджанским клубам в Европе не удавалось выиграть четыре матча подряд, да еще и не пропустив при этом ни одного гола.

Впервые азербайджанская команда за один еврокубковый сезон смогла одержать три крупные победы. «Нефтчи», чтобы установить рекорд, понадобилось четыре матча, и хочется верить, что это еще не предел.

«Нефтчи» может побить или как минимум повторить еще один рекорд азербайджанского клубного футбола – шесть подряд матчей без поражений. Такая беспроигрышная серия дважды удавалась «Карабаху» (Лига Европы-2010/11 и 2013/14) и один раз «Габале» (Лига Европы-2015/16). Впрочем, наряду с «Нефтчи», на новый рекорд претендует и сам «Карабах», который в четырех матчах этого сезона ни разу не проиграл.