Молодые банкиры образовательного центра Expressbank стали выпускниками фото; видео
Регулярно реализующий различные проекты для развития молодого поколения Expressbank, будучи одним из ведущих банков страны, в рамках проекта Экспресс-просвещение организовал в июле тренинги для школьников. Реализованные в рамках Летней школы при поддержке университета ADA трехдневные тренинги собрали вместе 44 молодых участников, выбранных из разных школ города.
Организуемый уже четвертый год по совместной инициативе ADA и Союза Европы «Летний лагерь» для школьников 11-15 лет в этом году провел тренинги на тему «Предпринимательство и банковское дело» под лозунгом «Молодой банкир» вместе с Expressbank. В ходе тренингов молодые участники наряду с обучением вместе с профессиональными специалистами банка весело провели время и получили полезные знания.
На тренингах участники смотрели обучающие видеоролики и ознакомились с различными темами дня, а также побывали в филиалах Expressbank с целью ознакомления с банковским делопроизводством в сфере работы клиентского обслуживания. Здесь они встретились с профессиональными работниками банка и получили новые знания, задавая вопросы о банковских услугах и продуктах.
Участники также приняли активное участие в информативных сессиях по темам Банковские карты и банкоматы, Контроль качества и отличный сервис, Кибербезопасность, Молодой банкир, Эмоциональный интеллект, Цифровой банкинг, Правоведение, Роль связей с общественностью, Банковские продукты и др. В последний день тренинга молодые участники встретились с членом наблюдательного совета Expressbank Вагифом Давудовым, который поделился с участниками опытом и знаниями, накопленными в банковской сфере более чем за 25 лет. Дав полезные советы молодежи на будущее, он ответил на все адресованные ему вопросы.
В заключение трехдневных тренингов и семинаров участники получили сертификаты «Молодой банкир» и стали самыми молодыми выпускниками учебного центра Expressbank.
Основной целью проекта «Экспресс-просвещение» является создание качественного образовательного центра, который позволит молодежи ознакомиться с опытом в банковской сфере. В первые шесть месяцев текущего года в рамках проекта были выпущены 300 студентов, которые получили различные знания в банковской области. Каждый месяц организуются тренинги на различные темы. Желающие принять участие могут следить за объявлениями на Facebook странице Expressbank Express Karyera или отправить свои cv на электронный адрес [email protected]