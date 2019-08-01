Уроки истории от Трампа: «Советский Союз — ну помните, когда они были все вместе, до того, как они все не решили, что будут называть себя Россией...» Президент США пытался объяснить сторонникам, что такое СНГ pic.twitter.com/2UhlHe9B3F

«Помните Советский Союз, когда они все были вместе? Когда все были вместе. Пока не решили: «Мы будем называть себя Россией», – заявил Трамп на предвыборном выступлении в городе Цинциннати, штат Огайо.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим производителем энергии в мире, который превосходит даже бывший Советский Союз. Американский лидер отметил, что СССР хорошо «поработал с энергией», так же как и Саудовская Аравия. «Но мы теперь больше, чем Россия. Мы сейчас намного больше, чем Саудовская Аравия», — добавил он.