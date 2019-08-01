Трамп о переименовании СССР в Россию видео
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше была Советским Союзом, пока не решила поменять название, передает RT.
Об этом Трамп вспомнил, пытаясь объяснить, что такое СНГ.
Уроки истории от Трампа:— RT на русском (@RT_russian) August 2, 2019
«Советский Союз — ну помните, когда они были все вместе, до того, как они все не решили, что будут называть себя Россией...»
Президент США пытался объяснить сторонникам, что такое СНГ pic.twitter.com/2UhlHe9B3F
«Помните Советский Союз, когда они все были вместе? Когда все были вместе. Пока не решили: «Мы будем называть себя Россией», – заявил Трамп на предвыборном выступлении в городе Цинциннати, штат Огайо.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим производителем энергии в мире, который превосходит даже бывший Советский Союз. Американский лидер отметил, что СССР хорошо «поработал с энергией», так же как и Саудовская Аравия. «Но мы теперь больше, чем Россия. Мы сейчас намного больше, чем Саудовская Аравия», — добавил он.