Мощное землетрясение в Индонезии: угроза цунами
У побережья индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков, по данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, достигала отметки 6,9.
Местная геофизическая служба объявила об угрозе цунами. Жителей острова Ява просят немедленно эвакуироваться. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает ТАСС.
Толчки были такой силы, что раскачивались высотные здания в Джакарте. Жителей прибрежных районов вывозят в безопасное место, сообщает Reuters.