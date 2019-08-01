Обвал российского рубля продолжается
В России биржевой курс доллара впервые с 7 июня поднялся до 65 рублей, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. По состоянию на 12:15 мск курс доллара поднялся на 1,08% — до 65,05 рублей, пишут российские СМИ.
Европейская валюта также растет. Днем курс евро составил в 72,02 рубля, затем продолжил расти, достигнув максимума в 72,53 рубля.
Главным фактором, надавившим на рубль, по мнению российских экспертов, стали планы Трампа ввести десятипроцентные пошлины на импорт китайских товаров в объеме 300 миллиардов долларов с 1 сентября. "Рынок опасается замедления спроса на нефть в связи с возможным обострением торговой войны США и Китая и замедлением роста китайской экономики", - поясняют аналитики.
Китайская сторона уже заявила, что готова принять ответные меры.