В Габале открылся XI Международный музыкальный фестиваль

В начале мероприятия депутат Милли Меджлиса, председатель Совета аксакалов Азербайджана Фаттах Гейдаров и ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли выразили глубокую благодарность главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за инициативу и поддержку в проведении фестиваля.

В мероприятии, организованном Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и Gilan Holding, приняли участие граждане страны, гости из зарубежных стран, общественные деятели.

В ходе выступлений было отмечено, что Габалинский международный музыкальный фестиваль имеет особое значение с точки зрения обмена между странами богатого культурно-духовного наследия цивилизации, в том числе пропаганды культурных ценностей нашей страны и признания молодых талантов.

Церемония открытия началась с исполнения известных газелей поэта-мыслителя Имадеддина Насими, которому в этом году исполняется 650 лет. Затем Азербайджанский государственный симфонический оркестр им. Уз.Гаджибейли выступил перед зрителями с обширной концертной программой. В ходе концерта под руководством заслуженного деятеля искусств, профессора, дирижера Фахреддина Керимова виртуозные выступления оркестра и народных артистов Ульвии Гаджибековой и Еганы Ахундовой на фортепиано очаровали всех зрителей.

Напомним, Габалинский международный музыкальный фестиваль продлится до 5 августа. Любители музыки могут принять участие в концертах, организованных в Габалинском районном центре культуры и Конгресс-центре имени Гейдара Алиева вечером.