Минэкологии предупреждает...

В результате движущегося с северо-запада холодного атмосферного фронта с вечера 2 августа по 4 августа в районах Большого и Малого Кавказа ожидаются нестабильные погодные условия. Местами дожди примут интенсивный характер, возможны грозы, град. Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Скорость западного ветра временами усилится до 18-23 м/с, уровень рек может подняться.

4 августа погода стабилизируется, однако 5-6 августа в некоторых районах вновь усилится ветер, скорость которого достигнет 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В северных и западных районах возможны осадки. Местами осадки примут интенсивный характер, есть вероятность гроз и града. Уровень рек может подняться.

С 5 по 8 августа в Баку и на Апшеронском полуострове скорость северо-западного ветра может достичь 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, 5 августа - временами 30-35 м/с.