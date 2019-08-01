В Стамбуле бизнесмен осыпал прохожих деньгами

В стамбульском районе Бейоглу местный бизнесмен Ибрагим Йылмаз решил преподнести случайным прохожим сюрприз, превращая обычные бумажки в деньги и разбрасывая их в буквальном смысле по ветру.

«Я постоянно получаю сообщения от разных людей, меня спрашивают: «Что вы можете сделать для этого мира, чтобы он стал лучше? Вот я вместе с другом-фокусником решил на некоторое время стать волшебником и сделать незнакомым мне людям на улице сюрприз», - рассказал бизнесмен.

Ибрагим Йылмаз привел в центр Стамбула знакомого фокусника, который на глазах публики превратил обычные бумажки в 5-лировые купюры (всего 2 000 лир), а бизнесмен разбросал их среди толпы прохожих.