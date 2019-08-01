В Германии изъяли кокаин на €1 млрд евро

В порту немецкого города Гамбург правоохранительные органы изъяли 4,5 тонны кокаина на сумму €1 млрд. (70,5 млрд рублей). Об этом сообщает издание Guardian.

По заявления представителей таможенной службы Гамбурга, грузовой контейнер с противозаконным грузом был обнаружен две недели назад по прибытии из уругвайской столицы Монтевидео. Товар должен был направлен в бельгийский город Антверпен.

Изначально перевозчики наркотиков указали, что внутри контейнеров находятся соевые бобы. Вместо указанных продуктов таможенники обнаружили 221 черных сумок, содержащих 4200 упаковок со спрессованным кокаином.

На данный момент это крупнейшее изъятие кокаина в Германии, сообщили в прокуратуре Гамбурга.