В России убийца 13 лет прожил в лесу

В Забайкальском крае РФ арестовали местного жителя, 13 лет скрывавшегося в лесу после убийства своей подруги, сообщает сайт краевой прокуратуры.

По версии следствия, мужчина совершил убийство своей подруги еще в июне 2006 года. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных ран, пишет Лента.ру.

После этого убийца скрылся в лесу, в 12 километрах от поселка Ксеньевская Могочинского района. Там он построил себе зимовье и прожил 13 лет, пока его местонахождение не вычислили сотрудники полиции. Подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.