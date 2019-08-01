Белый дом о гонке вооружений с Россией

США не боятся гонки вооружений из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Вашингтон не обеспокоен такой возможностью. Гидли добавил, что у американского лидера Дональда Трампа «хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным».

Заместитель пресс-секретаря также заявил, ответственность за срыв ДРСМД лежит на России.

«У них был шанс прийти и работать над этим договором, допустить нас к инспекциям. Они этого не сделали», — заявил чиновник.

Он отметил, что решение США поддерживают союзники и НАТО.