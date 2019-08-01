В Париже лжепринцесса ограбила ювелирный магазин

Женщина, выдававшая себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов, ограбила ювелирный магазин в центре Париже на 1,6 миллиона евро, заменив украшения шоколадом, сообщается на сайте французского телеканала LCI.

Инцидент произошел в среду вечером, около 21.00, когда женщина пришла в ювелирный магазин на улице Сент-Оноре во французской столице и представилась принцессой из ОАЭ. Управляющая магазином в течение нескольких часов демонстрировала ей драгоценности. Клиентка выбрала несколько украшений и пообещала, что переведет за них деньги на следующий день.

В четверг ювелиры, не дождавшись денежного перевода, обнаружили в коробке для драгоценностей не украшения, а шоколадные конфеты.

По данным телеканала, нанесенный ущерб оценивается в 1,6 миллиона евро. Расследованием кражи драгоценностей занимается бригада по борьбе с организованной преступностью полиции Парижа.