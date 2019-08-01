В Москве разрешили два 100-тысячных митинга

Мэрия Москвы согласовала проведение в городе двух митингов 10 и 11 августа численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василия Олейника.

Местом проведения акций указан проспект Академика Сахарова.

Мероприятия будут проводиться 10 и 11 августа с 14:00 до 16:30, у дома 9 на проспекте Академика Сахарова будет установлена трибуна.

Столичная полиция ранее призвала жителей и гостей Москвы воздержаться от участия в несогласованной акции оппозиции, намеченной на 3 августа. В ведомстве предупредили о риске провокаций и возможной угрозе безопасности. В согласовании проведения пикетов было отказано, поскольку организаторы, как сообщали в префектуре Центрального административного округа, нарушили сроки подачи заявок.

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, в акции участвовали от 3,5 до 10 тысяч человек, задержаны более тысячи. В результате 88 человек были арестованы, еще 330 участников оштрафовали.