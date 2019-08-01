В Баку осудили беглого главаря петербургской ОПГ

Суд в Баку приговорил к 13,5 годам лишения свободы члена группировки из Санкт-Петербурга, скрывшегося от российского следствия в Азербайджане, сообщает в пятницу Следственный комитет России, передает РИА Новости.

Следственные органы Санкт-Петербурга обвиняли выходца из Азербайджана Мурада Мамедова 1962 года рождения в тяжких и особо тяжких преступлениях. По данным следствия, Мамедов создал организованную устойчивую вооруженную группу, состоящую в основном из проживающих на территории Санкт-Петербурга выходцев из Агдамского района Азербайджана. Члены банды промышляли заказными убийствами, вымогательствами.

"Так, в ноябре 2007 года Мамедов вместе с соучастниками потребовал от местного предпринимателя передавать ему ежемесячно деньги в сумме 10 тысяч рублей за общее покровительство. В январе 2009 года, получив отказ в передаче вышеуказанных денег, участники банды по указанию Мамедова совершили поджог автомобиля предпринимателя, а в апреле 2009 года совершили убийство его 22-летней дочери", - сообщает СК.

От органов следствия Мамедов, будучи гражданином России, скрывался в Азербайджане. Позже Мамедова лишили гражданства РФ, так как были установлены нарушения при его получении.

"Уголовное дело в отношении него было направлено в компетентные органы Азербайджанской Республики. 29 июля 2019 года на основании собранных ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу доказательств судьей города Баку Азербайджанской Республики в отношении Мамедова вынесен обвинительный приговор, ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении СК.

В отношении остальных членов банды ранее были вынесены обвинительные приговоры судебными инстанциями РФ.