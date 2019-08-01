Сборная Азербайджана по футболу сыграет с Бахрейном

9 октября этого года сборная Азербайджана по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Бахрейна.

Как сообщает сайт АФФА, игра состоится на поле соперника и начнется в 20:30 по бакинскому времени.

Скорее всего, из Бахрейна наша сборная отправится в Венгрию. 13 октября в Будапеште нашу команду ждет отборочный матч Евро-2020 против местной национальной команды.

А в сентябре подопечных Николы Юрчевича ждут игры с Уэльсом (6 сентября, Кардифф, стадион «Кардифф Сити») и Хорватией (9 сентября, Баку, «Баксель Арена»).