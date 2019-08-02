Долг американцев поставил абсолютный рекорд

При подсчете не учитывались долги американцев по ипотечным кредитам, размер которых снова начал расти после небольшого снижения несколькими месяцами ранее.

Совокупный долг жителей США достиг рекордной отметки в четыре триллиона долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Experian.

Наибольшая задолженность отмечена по кредитам на обучение (1,5 триллиона долларов) и автокредитам (1,3 триллиона). Средний размер займа на покупку нового автомобиля за последние 10 лет вырост на 11 процентов и теперь составляет 32,1 тысячи долларов.

Издание отмечает, что основной драйвер роста закредитованности населения — желание американцев поддерживать «образ жизни среднего класса». От кредитов зависит и экономика, которая более чем на две трети ориентирована на домохозяйства. Без банковских кредитов бизнесу было бы гораздо труднее продавать продукцию и оказывать услуги, рассчитывая на нынешний уровень спроса.

В феврале отметки в четыре триллиона долларов достиг совокупный долг американцев с учетом ипотеки. Тогда отмечалось, что среднестатистический житель страны тратит около 10 процентов своего ежемесячного дохода на погашение различных задолженностей. Общий долг по кредитным картам превысил к началу года триллион долларов.