Россия отреагировала на новые санкции США

США продолжают использовать «инсценировку с отравлением Скрипалей» для обострения отношений с Россией и введения новых санкций, которые являются откровенной провокацией, направленной лишь на пропагандистский эффект. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, пишет «Лента.ру».

По словам Захаровой, участников акции «до сих пор скрывают из опасения разоблачения». При этом санкции, которые вводят, используя инцидент как предлог, в сущности бессмысленны: они дублируют ранее принятые антироссийские меры и не приводят к изменению внутренней и внешней политики России. Представитель МИД подчеркнула, что это уже 72-й пакет санкций с 2011 года.

Это, по ее мнению, «наглядно демонстрирует крах всех предыдущих попыток давления и обреченность новых». «Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ свое бессилие», — говорится в заявлении российского представителя.