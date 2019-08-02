Президент Трамп настойчив в своем желании поставить на место глобальные экономические амбиции Китая. В четверг вечером он разразился серией твитов, в которых пообещал с первого сентября ввести десятипроцентные пошлины на китайские товары общей стоимостью больше 300 миллиардов долларов. Это вдобавок к уже имеющимся десятипроцентным пошлинам на товарные объемы в 200 миллиардов и 25-процентные на такую же сумму. По сути, это будет означать то, что любые китайские товары в США окажутся обложены дополнительными тарифами.

Очевидно, такими мерами американский президент хочет простимулировать достижение торгового соглашения с Китаем в обозримые сроки. В среду в Шанхае безрезультатно завершился очередной, 12-й раунд торговых американо-китайских переговоров, а следующие пройдут в сентябре в Соединенных Штатах. Еще накануне шанхайских переговоров Дональд Трамп заявил, что Китай, видимо, надеется переждать его президентство и договориться с новым главой Белого дома: «Я думаю, Китай, возможно, скажет: "Давайте подождем", – сказал Трамп журналистам в Белом доме. – Давайте подождем, не изберут ли одного из тех людей, которые готовы отдать США на растерзание». Но в случае своей победы на выборах в 2020 году он пообещал, что сделка с Китаем будет еще жестче, если будет вообще.

Такое активное желание лидера США победить Китай в торговой войне, с одной стороны, вызвано стремлением заполучить еще один козырь для перевыборов, но, с другой, подрывает его электоральные возможности.

После твитов о грядущем введении пошлин во всем мире резко просели биржевые индексы и упала цена на фьючерсных сделках по нефти: цена за марку Brent рухнула на 7%, наибольшее падение с февраля 2016 года. В то же время выросла цена на золото как актив, с помощью которого большой бизнес страхуется от потенциальных неприятностей на рынке.