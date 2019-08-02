Торговые войны добивают мировую экономику все еще главная тема
Президент Трамп настойчив в своем желании поставить на место глобальные экономические амбиции Китая. В четверг вечером он разразился серией твитов, в которых пообещал с первого сентября ввести десятипроцентные пошлины на китайские товары общей стоимостью больше 300 миллиардов долларов. Это вдобавок к уже имеющимся десятипроцентным пошлинам на товарные объемы в 200 миллиардов и 25-процентные на такую же сумму. По сути, это будет означать то, что любые китайские товары в США окажутся обложены дополнительными тарифами.
Очевидно, такими мерами американский президент хочет простимулировать достижение торгового соглашения с Китаем в обозримые сроки. В среду в Шанхае безрезультатно завершился очередной, 12-й раунд торговых американо-китайских переговоров, а следующие пройдут в сентябре в Соединенных Штатах. Еще накануне шанхайских переговоров Дональд Трамп заявил, что Китай, видимо, надеется переждать его президентство и договориться с новым главой Белого дома: «Я думаю, Китай, возможно, скажет: "Давайте подождем", – сказал Трамп журналистам в Белом доме. – Давайте подождем, не изберут ли одного из тех людей, которые готовы отдать США на растерзание». Но в случае своей победы на выборах в 2020 году он пообещал, что сделка с Китаем будет еще жестче, если будет вообще.
Такое активное желание лидера США победить Китай в торговой войне, с одной стороны, вызвано стремлением заполучить еще один козырь для перевыборов, но, с другой, подрывает его электоральные возможности.
После твитов о грядущем введении пошлин во всем мире резко просели биржевые индексы и упала цена на фьючерсных сделках по нефти: цена за марку Brent рухнула на 7%, наибольшее падение с февраля 2016 года. В то же время выросла цена на золото как актив, с помощью которого большой бизнес страхуется от потенциальных неприятностей на рынке.
В самих США тотальная атака на китайские товары ведет к замедлению экономического роста, создает обстановку непредсказуемости и инвестиционной неуверенности. Как Китай выбирает наиболее рациональную тактику – переждать, перетерпеть капризного американского президента, так и американский бизнес зажимается, приостанавливает планы развития до прояснения ситуации и ее стабилизации. В результате подрывается главный козырь Трампа – тезис о расцветающей при нем экономике.
Американские ритейлеры уже жалуются на то, что дополнительные пошлины на китайские товары бьют в первую очередь по американским потребителям, сокращая их покупательные возможности и непрямым образом нанося удар по рынку труда в розничной торговле. Недовольны и другие американские компании, ведущие бизнес с Китаем, вынужденные отныне нести дополнительные расходы.
Китай, в свою очередь, не собирается оставлять эти меры безответными. Министерство иностранных дел уже заявило, страна не поступится своими национальными интересами, и дальнейшие переговоры возможны лишь на основе равенства и взаимного уважения.
Прибавьте к этому конфликту ведущих мировых держав проблемы, возникшие в последнее время между Японией и Южной Кореей и вызвавшие рост цен на комплектующие в IT-индустрии. Из свежего: Япония исключила Южную Корею из «белого списка» стран-импортеров. А еще в европейской зоне высока доля неопределенности в связи с грядущим выходом из Евросоюза Британии, который все еще не урегулирован соответствующим соглашением между Лондоном и Брюсселем, что ставит под удар взаимные бизнес-отношения. Все это усиливает тревожность и общую непредсказуемость глобальной экономической ситуации и вызывает желание снизить активность и перетерпеть до более спокойных времен. Вопрос, сколько придется терпеть и у всех ли на это есть необходимые ресурсы.