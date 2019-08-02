Чавушоглу осудил нападение на вратаря турецкого клуба
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил нападение группы болельщиков из Словении на вратаря турецкого футбольного клуба «Ени Малатьяспор» Фабьена Фарноля, сообщает «Анадолу».
Как сообщили дипломатические источники в Анкаре, министр провел телефонный разговор с вратарем, который подвергся нападению на матче «Ени Малатьяспор» с командой «Олимпия Любляна».
Кроме того, Чавушоглу поговорил по телефону с тренером «Ени Малатьяспор» Сергеном Ялчыном, поздравив его с победой над «Олимпия Любляна» со счетом 1-0.