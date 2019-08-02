Чавушоглу осудил нападение на вратаря турецкого клуба

Как сообщили дипломатические источники в Анкаре, министр провел телефонный разговор с вратарем, который подвергся нападению на матче «Ени Малатьяспор» с командой «Олимпия Любляна».

Кроме того, Чавушоглу поговорил по телефону с тренером «Ени Малатьяспор» Сергеном Ялчыном, поздравив его с победой над «Олимпия Любляна» со счетом 1-0.